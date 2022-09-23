Her geçen gün bilimin ilerlemesiyle yeni bilgilere ulaşılıyor. Örneğin son araştırmalar gösteriyor ki; çocuklarda, gençlerde veya yetişkinlerde görülen sebzeleri reddetmenin, anne karnında başlıyor!

Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü. Sonuç dikkat çekiciydi!

Bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu. Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.