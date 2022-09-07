Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong, Michael Banks Repeta, Jaylin Webb ve Ryan Sell gibi isimlerin başrollerini paylaştığı merakla beklenen film ”Armageddon Time”dan ilk fragman yayınlandı. James Gray tarafından yazılan ve yönetilen film ailenin gücünü, karmaşık arkadaşlıkları ve nesiller boyu peşinde koşulan Amerikan rüyasını konu edinen bir hikaye anlatıyor.

New York Film Festivali seçkisinde yer alan film, eleştirmenlerden karışık yorumlar almış olsa da genel itibariyle oyuncuların ön planda olduğu ifade ediliyor. Armageddon Time, 28 Ekim 2022’de beyaz perdede gösterime girecek.

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