Meslektaşı Anıl Altan ile 2016’da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takiçileriyle paylaşan Akil, 36. yaşına girdi. Doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kutlayan Akil, o anları da Instagram’dan yayınladı.

Anıl Altan eşi Pelin Akil’in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Duygusal bir mesaj yayınlayan Altan, eşine “İyi ki doğmuşsun güzel karım. Birlikte heyecanlı, mutlu, sağlıklı ve miniklerimizle nice macera dolu senelerimiz olsun. Her şey seninle güzel.”sözleriyle seslendi.

Pelin Akil de paylaşımına, “Şu iki gündür yaşadığım mutluluğun mimarı Anıl… İyi ki varsınız ve iyi ki doğmuşum, iyi ki de doğurmuşum Alin ve Lina…” ifadelerini not düştü.