Sosyal medya hesabından kızlarıyla oyun oynadığı bir anı paylaşan Anıl Altan, bir takipçisinin yaptığı yoruma sitem etti. Videoyu izleyen bir kullanıcı “İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi” yorumunu yaptı.

Paylaşıma gelen yoruma sinirlenen Altan ise “Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz. Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin… Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem’in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız. 14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam” şeklinde yanıt verdi.