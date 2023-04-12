Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde bulunan bir kahve dükkanında görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pelin Akil, “Aslında bugün ‘Hava Muhalefeti‘ galasına katılacaktım. Ama gördüğünüz gibi eşyalarımı Anıl yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık parasını verip sinemada izleyeceğim. Onun dışında yakın zamanda müzikalim başlıyor. Spor yapıp, provalara gidip ona hazırlanıyorum” şeklinde konuştu.

Altan ise yaklaşık 5 sinema filminde rol aldığını, ancak hiçbirinin henüz gösterime girmediklerini belirterek, son filminde Romanların yaşadığı zorlukları işlediğini söyledi ve “Komik bir iş oldu. Çok seveceğinizden eminim. Yakın zamanda galamızı yapacağız. Bol bol konuşuruz” dedi.