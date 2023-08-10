Hollywood’un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola giriyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp Atelier Jolie adındaki markasına odaklanacağı iddia edilen yıldız, yapımcı oluyor. Oscar ödüllü oyuncu, Broadway’de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek. “The Outsiders” adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton’un romanından ve Francis Ford Coppola’nın filminden uyarlanacak. “The Outsider”s” adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde henüz kimlerin oynayacağı açıklanmadı.

İlgili