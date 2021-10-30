Angelina Jolie’den Brad Pitt’e mahkeme şoku

Hollywood yıldızlarından Angelina Jolie ve Brad Pitt, reşit olmayan 5 çocukları için açılan velayet davalarında anlaşmaya varamıyorlar.

Ortak velayet kararı alan hakimin geri alınması için temyize giden Amerikalı aktörün başvuru kabul edilmemişti.

Mahkeme, hakimin aldığı bu karardan sonra oyuncu Brad Pitt’in avukatlarıyla ticari ortak olduğunun yanlış olduğu açıklamasını yaptı.

“Kaybeden taraflar ödüllendirilecek”

Brad Pitt’in avukatı Theodore Boutrous’un mahkemeye verdiği 87 sayfalık raporda, Hakim John Ouderkirk’ün görevden alınmasını eleştrimiş ve alt mahkemenin verdiği kararın çocuk velayet davalarının kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve sahtekarlıklara göz yumacağını öne sürmüştü.