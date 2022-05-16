Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti çocuklarını dünyanın geri kalanından gizli tutmayı tercih ediyor. Çocuklarının hiç birinin sosyal medya hesapları yok ve hepsini evden eğitim ile eğitmeyi seçtiler. Ancak bu gizlilik bizlerin sadece daha da merak etmesine sebebiyet veriyor.

İşte çocuklarının eski ve yeni halleri…

1. Zahara Marley

Angelina Jolie, Zahara’yı 2005 yılında 6 aylıkken Etiyopya’daki bir yetimhaneden evlatlık edinmişti. Bir sonraki yıl Brad Pitt Zahara’yı evlatlık edindi. Şuan Zahara 15 yaşında ve şimdiye kadar birkaç filmde rol aldı ancak hayali bir model olmak.

2. Maddox Chivan

2002 yılında Kamboçya’daki bir yetimhaneden evlatlık edindiği Maddox, Jolie’nin evlatlık aldığı ilk çocuğuydu. O zaman Maddox 7 aylıktı ve 4 yıl sonra aynı zamanda Brad Pitt tarafından da evlatlık edinildi. Ayrıca soyadını “Jolie”den “Jolie-Pitt”e değiştirdi. Şuan kendisi 18 yaşında ve geçtiğimiz yıldan beri Güney Kore’de bulunan Yonsei Üniversitesi’nde okuyor.

3. Knox Léon and Vivienne Marcheline

Angelina Jolie, 2008 yılında, Fransa’nın Nice şehrinde Knox ve Vivienne isimli ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Şuan ikizler 11 yaşında ve tıpkı kardeşleri gibi şimdiden bazı küçük roller aldılar. Vivienne 5 yaşındayken Angelina Jolie’nin başrolünde oynadığı Malefiz filminde ufak bir rolde oynadı çünkü karakterden korkmayacak bir çocuk oyuncu gerekiyordu, Jolie’nin kendi çocuğu bu rol için biçilmiş kaftandı.

4. Pax Thien

Jolie, 3 yaşındaki Pax’i Vietnam’daki bir yetimhaneden 2007 yılında evlatlık aldı. Sonraki yıl da aynı şekilde Pitt çocuğu evlatlık aldı. Şuan Pax 16 yaşında, fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve ayrıca Jolie’nin başrolünde olduğu Malefiz filminde de küçük bir rol aldı.

5. Shiloh Nouvel

Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti ilk biyolojik çocuklarını karşılamak için Namibya’ya yolculuk ettiler ve burada Jolie, kızları Shiloh’u dünyaya getirdi. Şuan kendisi 14 yaşında ve şimdiden bir LGBTQ+ idolü olarak kabul ediliyor.