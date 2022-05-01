Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, sürpriz bir kararla henüz savaşın bitmediği Ukrayna’ya gitti. Lviv şehrini ziyaret eden Jolie’nin hızla farklı bir bölgeye tahliye edildiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu savaş nedeniyle zor durumda kalan insanlara yardım eden gönüllülerle sohbet ederken, sağlık personellerinin ve psikiyatristlerin günde 15 hasta ile görüştüğün ve edaviye gelenlerin çoğunun küçük yaştaki çocuklar olduğunu öğrenen 46 yaşındaki Jolie, “Onlar şokta olmalılar… Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Konuşmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin onlara çok şey ifade ettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ile gönüllüler arasındaki görüşmeler devam ederken bir anda uyarı sirenlerinin çalmasıyla Jolie ve etrafındakiler hızla sağlık merkezinden ayrılarak dışarıda kendilerini bekleyen araca binerek oradan uzaklaştılar.