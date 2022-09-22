Pakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla giden Angelina Jolie, başkent İslamabad’daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi’nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini söyleyerek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını dile getirdi.

İnsani ihtiyaçların önemine vurgu yapan Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

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