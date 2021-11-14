Angelina Jolie: Kendimin en acımasız eleştirmeniyim

Ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Marvel’in yeni film ‘Eternals’ ile seyircisiyle yeniden buluştu. Filmde canlandırdığı ‘Thena’ karakteriyle bir süredir gündemde olan güzel oyuncu, rol aldığı sinema filmleri hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Jolie, oynadığı filmlerin çoğunu seyretmediğini belirterek “Ben film çekimi sürecinden zevk alıyorum. Kendimin en acımasız eleştirmeniyim. Filmleri izleyince öfkeleniyorum. Çünkü sandığımdan farklı bir şey çıkmış oluyor” dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri üzerine popüler bir sinema dergisi, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jolie’nin bugüne kadar rol aldığı en iyi filmler listesini oluşturdu.

İşte Angelina Jolie‘nin en iyi 16 sinema filmi…

16. Original Sin (2001)

15. Alexander (2004)

14. By the Sea (2015)

13. True Women (1997)

12. Hackers (1995)

11. Gone in 60 Seconds (2000)

10. Pushing Tin (2000)

9. The Bone Collector (1999)

8. Salt (2010)

7. Playing By Heart (1998)

6. Changeling (2008)

5. Mr. and Mrs. Smith (2005)

4. Lara Croft: Tomb Raider (2001)

3. Gia (1998)

2. Maleficent (2014)

1. Girl, Interrupted (1999)