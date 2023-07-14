Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası tüm gerginliğiyle devam ediyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin mahkemesi devam ederken, Jolie’den flaş bir iddia geldi.

Birliktelikleri döneminde tüm dünyada ‘aşkın simgesi’ olarak kabul edilen ve ‘Brangelina’ diye anılan eski eşler Angelina Jolie ile Brad Pitt, Miraval Şatosu yüzünden mahkemelik olmuştu. Jolie, daha önce Pitt’in Miraval Şatosu şaraphanesini almak için kendisine ‘sus payı’ verdiğini öne sürmüş ve eski eşine milyonlarca dolarlık dava açmıştı. Brad Pitt ise Jolie’nin kendisine zarar vermek için kendi hisselerini Rus bir iş adamı olan Yuri Shefler’e sattığını ancak bu satıştan haberi olmadığını iddia ederek Jolie’ye karşı dava açmıştı.

Page Six’in ortaya çıkardığı belgelere göre; Pitt, eski eşini ‘soymakla’ ve yağmalamakla’ suçlandı. Jolie’nin eski yatırım şirketi Nouvel’in, aktörden zararların giderilmesi için 350 milyon dolar talep ettiği ortaya çıktı.