Andy Warhol, özel bir teknikle ürettiği baskı portre serileriyle tanınıyor. Serilerin arasında Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Debbie Harry ve Liza Minelli gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Bunlardan en bilindik olanı ise ünlü oyuncu Marilyn Monroe’nun tasvir edildiği “Blue Marilyn” resmi. Bu ünlü sanat eseri, 20. Yüzyılın en bilindik sanat eserleri arasında yer alıyor.

“Blue Marilyn” resmi, Marilyn Monroe’nun 1953 yılında “Niagara” filminin tanıtımı için çekildiği bir fotoğrafı baz alıyor. Andy Warhol, resmi Monroe’nun ölümünden iki yıl sonra ünlü oyuncunun anısını ve zamansız güzelliğini ölümsüzleştirmek için yaptığını ifade etmişti. Ancak resim, Andy Warhol’un The Factory (Fabrika) isimli stüdyosuna giren biri tarafından delinerek zarar görmüştü, sonrasında resim yamalanarak düzeltilmişti. Bu nedenle tablo “Shot Sage Blue Marilyn” olarak da biliniyor.

Christie’s müzayedesinde satışa sunulacak olan “Shot Sage Blue Marilyn” tablosu, danışmanlar tarafından tahmin edilen 200 milyon dolarlık rekor fiyata ulaşabilirse 20. yüzyıla ait en pahalı sanat eseri olacak.