“Dört Nikah Bir Cenaze” ve “Bugün Aslında Dündü” gibi filmleriyle ismini dünyaya duyurun ünlü aktris Andie MacDowell, 2016 yılında katıldığı bir filmin setinde geçirdiği panik atağı anlattı. Guardian’ın haberine göre, Andie MacDowell filmin setinde tamamen erkeklerden oluşan ekibi görünce dehşet ve panik atak yaşadığını belirterek, “Gerçekten çok üzülmüştüm. Bir iş yapmaya gittim, bir günlük iş ve ilk panik atağımı geçirdim. Bir şey çekmeye hazırlanıyordum, arkamı döndüm ve bir oda dolusu adam vardı. Bir erkek denizi gibi. Kendimi gerçekten kötü hissettim, dizlerimin bağı çözüldü” dedi.

“Büyük erkek gruplarını sevmiyorum”

MacDowell, sette kendini toparlamaya çalışmak için sahte bir banyoya çekildiğini, aynada kendisine bakıp “Kendini topla” dediğini söyledi ve ekledi, “Başka bir kadın görmemek beni korkuttu. Erkeklerle alakalı bir sorunum olduğundan değil. Yapmıyorum! Sadece büyük erkek gruplarını sevmiyorum. O zamandan beri, etrafa bakıp setteki kadınları bulmanın bilincinde oldum, rahat olmak için…” dedi.