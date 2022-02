Yazı Miray Akbaş

HBO Max’in popüler “şov”u yeniden başlatmak için düğmeye basmasıyla birlikte spot ışıkları And Just Like That setinden uzak kalamamıştı. Pek çok stil koduna önceden aşina olduğumuz dizi ile nihayet büyük buluşma gerçekleşti.

Sex and the City! Aşk, New York, arkadaşlık ve moda! Altı sezon boyunca, azımsanmayacak sayıda kadın Carrie Bradshaw ve arkadaşlarının yörüngesindeydi; Miranda Hobbes, Charlotte York ve Samantha Jones’un sosyal ve cinsel hayatlarına seyirci oldu. Bir kısım aşkın cazibesiyle, kendinden bir şeyler bulduğu için ya da sadece keyif aldığı için oradayken pek çok kişi de “moda” için oradaydı. Carrie ne diyordu: “Paramı görebildiğim yerde seviyorum. Dolabımda asılı.”

Carrie’nin dolabı, gökkuşağı tonlarından her birini içeren Manolo Blahnik stilettolar, başınızı döndürebilecek bir Fendi çanta koleksiyonu ve bunlarla kombinlenebilecek zengin tasarımcı kıyafetleriyle doluydu. Bu parçalar, dizi ortadan kaybolduğunda bile moda radarından asla çıkmadı. Carrie Bradshaw’un mavi Blahnik’leri gelinler için arzu nesnesi haline geldi. Rebag sitesinde en çok aranan çantalar arasında geçtiğimiz yıl iki popüler çanta olduğu görülüyor. Blair Waldorf’un Gossip Girl’deki simgelerinden biri olan Lady Dior ve Carrie’nin Fendi Baguette çantası. Samantha gibi Hermès Birkin çanta için yıllarca süren bir listede bekleyenleri de unutmamak gerek.

Carrie, kıyafetlerine o kadar değer veriyordu ki, gardırop detoksu yapmaması erkek arkadaşı Aidan Shaw ile olan ilişkisinde bir olay örgüsü haline bile gelmişti. Bir daire için peşinat ödeyememesinde dahi oklar gardıroba dönüyordu. “Ben evsizim. Ben bir bayan Fendi çanta olacağım, bayan çanta!” Bu statü parçalarının her biri, dizinin konusuyla o kadar bütünleşik ki, sevdiğimiz karakterlerden onları ayırmak elbette çok zor.

Şimdi, yaklaşık 20 yıl ve iki yan filmden sonra dizi yeniden gündemde. Karakterler yeni arkadaşlık dinamikleri, yeni romantik ilgi alanları ve yeni kıyafet seçimleri arasında geziniyor. Çok şey değişmiş olsa da, moda her zamanki gibi başrolde. Bu yeni geçişte, Carrie’nin önemli ilişkilerinin çoğu testlere tabi tutuldu. Peki aynı şey moda seçimleri için de söylenebilir mi?

Yeni arzu nesneleri

Devam dizisinde 50’li yaşlarını izlediğimiz karakterleri gençlik halleriyle hatırlamak yerine onların bizimle beraber yaş almalarına tanıklık etmiş olduk. Stilleri tamamen değişmese de bir güncelleme geldiği aşikar. Zamanın ruhuna yaslanarak daha modern bir dokunuş kazanıyor kıyafetler. Bir dizi stil ikonu olarak artık moda tarihine adını yazdıran Carrie Bradshaw, And Just Like That dizisinde de ikonik olacak stil kodlarını ilk bölümlerden belirtiyor. İlk sahnelerde arkadaşlarıyla brunch’tayken Dries Van Noten marka çiçekli bir ceket ve Saint Laurent topuklu ayakkabılar giyiyor. Charlotte’un stili de eski bölümlerdeki şık ve tutucu tarzının devamı niteliğinde. Kızının piyano resitaline giderken Lela Rose marka çiçek işlemeli beyaz bir elbise giyiyor. Uyumlu görünmeleri adına her iki kızına da benzer modelde aynı marka çiçekli elbiseler giydiriyor. Miranda, stilinde en çok değişim yapan kişi olarak öne çıkıyor. Klasik renklerdeki takım elbiselerinin yerini daha renkli ve rahat giysiler almış. Biraz bohem bir havaya mı bürünüyor dersiniz?

Dizinin ilk çıktığı günden itibaren moda tutkunlarını hipnotize ettiği kesin; ancak şu anki gidişatta And Just Like That’in konu itibarıyla beklentileri karşılayamadığını da söylemeden geçmemeli. Mr. Big ile ilgili çıkan cinsel taciz iddialarından senaryonun ve karakterlerin bir şekilde oturmamış olmasına pek çok detay beğeni seviyesini düşürmüş durumda. Her ne olursa olsun dizideki kadınların bize öğrettikleri her zaman bir hayat dersi niteliğinde hafızalarımızda kalacak: Arkadaşlar her şeyden önemlidir; evet erkeklerden de, yalnız kalmak çok da kötü değil, yaş sadece rakamlardan ibaret ve kusurlarımızla da mükemmeliz!