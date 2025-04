Warner Bros. Discovery’nin küresel premium dijital yayın platformu Max, Türkiye’de yayın hayatına başladı. Max’in merakla beklenen yapımlarından biri olan ve yönetici yapımcılığını Michael Patrick King’in üstlendiği Max Original dizisi And Just Like That…’in üçüncü sezonu, tüm dünyayla birlikte 30 Mayıs Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

And Just Like That… dizisi, 50’li yaşlarındaki Carrie, Miranda, Charlotte, Seema ve LTW’nin New York’ta hayatın, romantik ilişkilerin ve arkadaşlığın karmaşık gerçekliğiyle mücadelesini konu alıyor.

12 bölümden oluşacak üçüncü sezon, her hafta yeni bölümleriyle Max’te yayınlanacak. Türkiye’de daha önce hiçbir platformda yer almayan Max Original dizisi And Just Like That…, Max ile ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bu sezon, hem nostalji hissini koruyan hem de karakterlerin 50’li yaşlarındaki hayatlarına odaklanan yepyeni hikayeler izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Oyuncu Kadrosu: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells ve John Corbett.

Yaratıcı Ekip: And Just Like That… Michael Patrick King tarafından geliştirildi. King aynı zamanda John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky ve Susan Fales-Hill ile birlikte yönetici yapımcılık görevini üstleniyor. HBO dizisi Sex and the City, Darren Star tarafından yaratılıp Candace Bushnell’in aynı adlı kitabından uyarlandı.