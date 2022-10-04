Yönetmenliğini Serkan Acar’ın üstlendiği 2021 yapımı Ana Kuzusu filmi geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında ilk kez yayınlandı. Yerli komedi olan film, çiçeği burnunda yeni evli olan Sinan’ın ana kuzusu olması ve dominant karısı Buse’nin, Sinan’dan annesine karşı daha özgüvenli ve cesur olmasını beklemesiyle geçiyor. Buse Sinan’ın tavırlarına dayanamayıp evi terketmesiyle, Sinan’ın annesi ve eşini kaynaştırma çabaları üzerine devam eden film, oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Ana Kuzusu filminin oyuncu kadrosunu ve eski hallerini sizler için sıraladık.

Cihan Ercan– Sinan

25 Mayıs 1984’de Ankara’da dünyaya gelen Cihan Ercan, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü – Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Ankara’da Tiyatro ve Seslendirme çalışmaları yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ercan, Leyla ve Mecnun dizisinde hayat verdiği Hidayet karakteriyle başarısını gösterdi. Leyla ile Mecnun, No 309, Erkenci Kuş ve Deliha gibi bir çok önemli projede yer alan oyuncu en son geçtiğimiz ay final final yapan ‘Senden Daha Güzel’ dizisiyle ekranlara geldi.

Gonca Sarıyıldız– Buse

10 Şubat 1986’da Ankara da doğan Gonca Sarıyıldız, lise eğitimini Anıttepe Lisesi lisans eğitimi de Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında Müjdat Gezen tiyatrosunda rol olan güzel oyuncu, Seviyor Sevmiyor dizisinde canlandırdığı İrem karakteriyle kariyerinin zirvesini yakaladı. En son 2019’da yayınlanan ‘Benim Tatlı Yalanım’ adlı dizide rol alan Gonca Sarıyıldız, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Asuman Dabak– Asuman

Uzun yıllardır ekranlarda oyunculuğunu konuşturan Asuman Dabak, 1 Şubat 1970 Manisa doğumludur. Kariyerine Bahçelievler Belediye Tiyatro’sunda başlayan Dabak daha sonrasında ekran karşısına geçerek sayısız film ve dizilerde rol aldı. 2006 yılında Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran oyuncu, şimdilerde fit görüntüsü ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendinden sıkça bahsettiriyor.

Tuğçe Karabayır– Sude

‘Komedi Türkiye’ yarışmasıyla tanıdığımız Tuğçe Karabayır, 1988 Aydın doğumlu. Küçük Esnaf, Annem ve Geniş Aile Komşu Kızı gibi yapımlarda yer alan Karabayır, 2018 yılından beri Güldür Güldür Show programıyla ekranlarda görünmeye devam ediyor.

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