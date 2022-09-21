‘Blade Runner 2049’, ‘The Gray Man’ ve ‘Bıçaklar Çekildi’ gibi yapımlardaki oyunculuğuyla adından söz ettiren Ana de Armas, İngiliz dergisi ‘AnOther Magazine’e verdiği röportajında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başrolünde yer aldığı ‘Blonde’ filminin ekibiyle beraber Marilyn Monroe’nun mezarını ziyaret ederek, efsane ismin hayat hikayesini çekmek için izin istediklerini söyledi.

Armas, konuyla ilgili “Büyük bir kart aldık ve ekipteki herkes ona bir mesaj yazdı. Sonra mezarlığa gittik ve kartı Marilyn’in mezarına bıraktık. Bu şekilde ondan izin istiyorduk…” ifadelerini kullandı.

“Herkes büyük bir sorumluluk hissine kapıldı” diyen 34 yaşındaki ünlü oyuncu, “Hikayenin anlatacağımız tarafının fazlasıyla farkındaydık: Marilyn Monroe karakterinin arkasındaki kişi, Norma Jean’in (Mortenson) hikayesi. O gerçekte kimdi?” dedi.