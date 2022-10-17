Müzik dünyasının değerli ismi Amy Winehouse, hayatı ve trajik ölümüyle diziye konu olacak. Halcyon Studio, Winehouse’un hayatını anlatan Saving Amy (Amy’yi Kurtarmak) isimli kitabın 2021 yılında haklarını satın almıştı. Kitabın filme uyarlanacağı dedikodularını da beraberinde getiren bu hamleden sonra şirket biyografiyi diziye uyarlayacağını duyurdu. 2010’da Winehouse henüz hayatını kaybetmeden kaleme alınan kitap Daphne Barak imzalı. Barak’ın bu biyografik kitabı 6 ay boyunca topladığı fotoğrafları, videoları ve notları kullanarak yazdığı biliniyor.

Yalnızca iki albümü olmasına rağmen Back to Black şarkısıyla tüm dünyanın tanıdığı Amy Winehouse, 6 Grammy ödül ile R&B ve caz müziğin kraliçesi olarak görülüyor.

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