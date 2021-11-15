Amsterdam’daki fotoğrafları ile ‘Müstehcenlikle’ suçlanan Merve Taşkın hakim karşısına çıktı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınıyor. Taşkın, geçtiğimiz yıl Amsterdam’da sadece yetişkinlerin girmesine izin verilen Red Light Disctrict’teki bir müzede iç çamaşırlarıyla poz vermişti. Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın’a suç duyurusunda bulunulmuştu. ‘Müstehcenlik’ ile suçlanan ünlü fenomen için 3 yıla kadar hapis cezası için dava açılmıştı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına avukatıyla beraber katılan Merve Taşkın savunmasında, suçlamanın konusu olan fotoğrafları bir müzede çektiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Dava dosyasında bulunan diğer fotoğrafların ise caddede bulunan bir markette çektirdiğini anlatan Taşkın, “Makarna, bardak, jelibon, kar küresi, kola ve gazoz açacaklarının üzerinde penis figürleri vardı. Ben de onları çekip paylaştım. Suç işlemedim” ifadelerini kullandı.

“Bahsi geçen obje bir sanat eseridir”

Ünlü fenomen Merve Taşkın’ın açıklamalarından sonra savunma yapan avukat Samet Can Aslan, müvekkilinin sosyal medyada 500 binden fazla takipçisi olduğuna değinerek, “Müzeye gidip bir sanat eserinin fotoğrafını paylaşmıştır. Suç unsuru yoktur. Bahsi geçen obje bir sanat eseridir ve dünyaca ünlü bir müzede sergilenmektedir. Müvekkil hakkında ceza verilmemelidir. Diğer paylaştığı fotoğrafları da müstehcenlik değil eğlence amacıyla paylaşmıştır” dedi. Yapılan savunmalardan sonra esasa ilişkin tartışma delillerinin hazırlanması için duruşma savcısına gönderen mahkeme duruşmayı erteledi.