Fenerbhaçe’de kadro dışı olan ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe muhteşem bir törenle 2019 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2020 yılında kızları Eda’yı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Posta’da yer alan habere göre; Çiftten sürpriz bir haber var. Bir süredir hem ekranlardan hem de podyumlardan uzak olan Amine Gülşe ikinci çocuklarına 3 aylık hamile. Çıkan iddialara henüz çiftten bir açıklama gelmedi.