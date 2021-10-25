Amerikalı Ünlü Aktör James Michael Tyler Hayatını Kaybetti

Friends dizisinden canlandırdığı Gunther karakteri ile tanıdığımız James Michael Tyler prostat kanserinin dördüncü evresinde, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Tyler’ın, 2018 yapılan testlerde ileri düzeyde prostat kanseri olduğu hastalığın kemiklerine yayıldığı tespit edilmişti.

“İnanılmaz biriydi”

Ünlü aktör Tyler’ın ölüm haberini, Friends dizisinin yapımcısı Kevin Bright da Twitter üzerinden duyurdu. Bright, “James Michael Tyler, Gunther’ımız dün gece hayatını kaybetti. O, son günlerini insanlara yardım ederek geçiren inanılmaz biriydi. Tanrı seni korusun James, Gunther daima yaşayacak” dedi.

James Michael Tyler evinde öldü

Los Angeles’taki evinde öldüğü duyurulan James Michael Tyler’ın menajerinin yaptığı açıklamada, “Onunla bir kez tanıştıysanız, ömür boyu arkadaşınız olurdu” ifadesi yer aldı.

Menajeri açıklamasında, Tyler’ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.

James Michael Tyler kimdir?

1962 yılında ABD’nin Mississippi eyaletinde doğan Tyler, yıllarca rol aldığı Friends dizisi için, “Dürüst olmak gerekirse hayatımın en unutulmaz 10 yılıydı” ifadelerini kullanmıştı. “Daha iyi bir deneyim hayal edemezdim” diyen Tyler, “Bütün bu insanlar harikuladeydi. Onlarla birlikte çalışmak büyük bir zevkti. Çok, çok özel hissettirdi” demişti.

Tyler 1994’ten 2004’e kadar, NBC’de yayımlanan komedi dizisinin yaklaşık 150 bölümünde yer aldı. Ardından kanser tedavisi gördüğü zamanlarda da oyunculuk yapmaya devam etti, iki kısa filmde rol aldı.