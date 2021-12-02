İki yılı aşkın bir süredir senarist Alev Aydın ile mutlu bir ilişki yaşayan Amerikalı şarkıcı Halsey, geçtiğimiz temmuz ayında ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Ünlü şarkıcı, ‘Ender Ridley’ adını verdikleri oğlu ile dünyaca tanınan K-pop grubu BTS’in Los Angales’deki konserine gitti. Oldukça keyifli vakit geçirdiği görülen Halsey, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





2 yıl önce ‘Boy With Luv’ isimli şarkısında BTS ile düet yapan ABD’li şarkıcı, konser bittiğinde grup ile çekilen fotoğraflarını Instagram’dan yayınladı. Daha sonra 5 aylık oğlu Ender Ridley ile birlikte poz veren Halsey, yaptığı paylaşıma “Amca çetesi! Kelimelerin ötesinde…” notunu düştü.