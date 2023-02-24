Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm dünyadan Türkiye’ye yardımlar yakarken, ünlü isimler de depremzedeler için çalışmalara başladı. Bu isimlerden biri de ‘A Good Place’ dizisinin yıldızı Kristen Bell oldu. Amerikalı aktris, 15,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı video ile depremzedeler için yardım istedi

42 yaşındaki Bell, “Türkiye’de yaşanan felakete, nasıl yardım edebilirim diyorsanız; kadınları destekleyen BM Kadın Barış ve İnsani Fonu’na katkıda bulunabilirsiniz. Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak” dedi.