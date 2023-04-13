Dün Atlanta’da Cameron Diaz ile ‘Back in Action‘ filminin çekimleri sırasında rahatsızlanan 55 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx, hastaneye kaldırıldı. Foxx’un kızı Corinne Fox, babasının tıbbi bir komplikasyon yaşadığını ve ailenin dualarını beklediğini belirterek, “Babamın ne kadar sevildiğini biliyoruz veve dualarınızı bekliyoruz. Ailemiz bu süre zarfında mahremiyet istiyor” dedi.

Foxx’un rahatsızlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Foxx’un sözcüsü Alan Nierob, Corinne Fox’un Instagram paylaşımı dışında herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.