Bu sene 76’ncısı gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ filminin gösterimi yapıldı. İngiliz aktris Phoebe Waller-Bridge, Amerikalı yönetmen James Mangold, Harrison Ford, Shaunette Renee Wilson, Mads Mikkelsen ve İngiliz yapımcı Simon Emanuel de gösterime katılan isimler arasındaydı.

80 yaşındaki Ford’a filmin gösteriminin ardından ‘Onursal Altın Palmiye Ödülü’ verildi. Ünlü isim, ödülünü aldığı sırada “Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Bu onurdan derinden etkilendim” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.