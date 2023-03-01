Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışması ‘American Idol’e katılan bir yarışmacının 2018 yılında okuduğu lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8 arkadaşını kaybettiğini söylemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin California eyaletinde bir dans kulübünde bir silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaylar ardından şarkıcı Katy Perry, ülkenin güvenlik açığına değinerek isyan etti.

Jürisi olduğu ses yarışması konuyla ilgili konuşan Katy Perry, “Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı. Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Ben de korkuyorum” açıklamasında bulundu.

İlginizi çekebilir: