Bitmek bilmeyen ve tüm dünyanın meraklı gözlerle takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp‘in ‘taciz’ ve ‘iftira’ davasında kaybeden ve 8,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Heard, mahkemeden kısa süre sonra kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Amber Heard borcunu ödeyemedi

Virginia eyaletinde tüm dünyanın gözü önünde haftalarca süren davada Depp haklı bulunarak Amber Heard’e 8,3 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verildi. Açıklanan karar sonrasında alışveriş merkezlerinde outletten alışveriş yaptığı görülen Heard sonrasında kararın iptali için de mahkeme yolunu tuttu.

Tazminatı ödemeyeceğini dillendiren Heard açıklamalarından kısa bir süre sonra Kaliforniya’daki evini sattı. Kaliforniya Yucca Vadisi’nde bulunan evi 1 milyon dolara sattı. 2 bin 400 metrekareden fazla olan evin üç yatak odası ve üç banyosu bulunuyor. Aynı zamanda üç arabalık bir garaj, beton zemin, baştan sona LED aydınlatma, ses sistemi ve arka bahçesinde 110 metrelik bir ahşap köprü bulunan evi sayesinde borcunun bir kısmını karşılayacağı iddia ediliyor.

İlginizi çekebilir: