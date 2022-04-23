Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard davasında, Heard’ın cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemede delil olarak sunulan görüntüler basına sızdırıldı.

Kayıtta Johnny Depp’in sabah alkol aldığı ve sinirli tavırları vurgulanmak isteniyor.

Sadece iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin geçmişteki özel hayatıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlayan çiftin duruşması dün de devam etti. Davanın dünkü duruşmasında gizli çekilen videolar, duvarlara ve dolaplara atılan tekmeler ön plana çıktı. Ünlü oyuncunun eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı ses kayıtları da duruşma salonunda dinletildi.

Gizli kamera yerleştirilmiş

Duruşmada, Amber Heard’ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de “Ne oldu?” diye soruyor. Videoda çiftin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti. O sırada Amber Heard’ün “Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?” dediği duyulurken ” Sanmıyorum” diye devam etti. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard’ün gizlice çektiği ortaya çıktı.