Dünyaca ünlü oyuncu Amber Heard, İspanya’nı başkenti Madrid’te objektiflere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan videoda güzel oyuncu, muhabirlere İspanyolca “İspanya’yı çok seviyorum” dedi. Heard, basın mensupları tarafından İspanya’da uzun süre kalıp kalmayacağı sorulması üzerine ise “Öyle umuyorum. Burada yaşamayı seviyorum” diyerek cevap verdi.

37 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin sinema sektöründeki emeklilik söylentilerini gündeme getirdiği sorular ciddiye almadı. Yeni bir projeyle tekrar kendisini izleyip izleyemeyeceğimiz sorulan Amber Heard, “Tabii ki. Yola devam edeceğim, hayat böyle” dedi.

Ünlü aktris, muhabirlerin, eski eşi Depp’in davalar görüldükten sonra sinema sektörüne dönüşünün simgesi olarak büyük ses getirdiği ve dakikalarca alkışlandığı Cannes Film Festivali’ne neden katılmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.