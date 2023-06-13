Amber Heard ve Johnny Depp, evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra dünya basınının odağı olacak açıklamalar ve iddialarla sık sık gündeme geldiler. Heard’ün Depp’i cinsel ve fiziksel şiddetle suçlamasından sonra ikili kozlarını mahkemede paylaştı.

Sonunda Depp, hukuk önünde haklı bulunurken Heard’ün de payına ödemesi gereken bir borç düştü.

Bu ayın sonlarında İtalya’daki bir film festivalinde yeni filmi In The Fire’ın ilk gösterimiyle beyaz perdeye dönecek olan Heard, nihayet sigorta şirketinden 1 milyon doları Depp’e iletti. Paranın, Depp’in en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen kuruluşa eşit olarak, gönderileceği belirtildi.