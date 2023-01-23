Murat Boz ve Burcu Özberk‘in başrollerini paylaştığı, Amazon Prime Video’nun ilk orijinal yerli filmi olan Rüyanda Görürsün, ilk tanıtım videosunu izleyiciyle buluşturdu. Başarıyı ve lüks yaşamı her şeyden çok önemseyen iş insanı Engin (Murat Boz) ile orta sınıf bir ailenin kızı olan, naif ve hayalperest ama bir o kadar da güçlü Pelin’in (Burcu Özberk) hikayesini konu alan filmde ikilinin yolları bir partide kesişmesiyle neler yaşadıklarını hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulmasını konu alıyor. Ekin Mert Daymaz, Devrim Yakut, Feridun Düzağaç ve Şerif Erol gibi isimlerin de yer aldığı film, 3 Şubat’ta Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

İlginizi çekebilir: