Amazon’un ayrıcalıklı üyelik sistemi Amazon Prime’a zam geldi. Hizmete sunulduğu günden bugüne kadar ayda 7,90 TL fiyatıyla rakiplerinden oldukça avantajlı fiyata sunulan Prime üyeliği artık ayda 39 TL olacak. Amazon zam hakkında açıklama yaptı.

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre ertesi gün teslimat yapılan il sayısı 17’den 50’ye çıkarıldı. Prime’a abone olan kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden siparişlerini ertesi gün teslim alabilecek. Öte yandan aynı gün teslimat hizmeti de devam edecek.

Yapılan açıklamada Prime Video’ya eklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri gibi yeni yapımlara ve Amazon Originals yapımı ilk yerli film Rüyanda Görürsün’e dikkat çekildi. Prime üyeleri Amazon’dan yapacakları alışverişlerdeki avantajların yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming’i ek ücret ödemeden kullanılıyor.

Zamlı fiyat yeni üyeler için bugünden itibaren, mevcut üyeler için 25 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.