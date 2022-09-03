Aylardır fragmanlarıyla hayranları hem heyecanlandıran hem de hayal kırıklığına uğratan Yüzüklerin Efendisi dizisi, geçtiğimiz gün itibariyle Amazon Prime Video’da yayınlanmaya başladı. Tabii dizinin hayranları da diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Görünüşe göre Amazon, bu incelemelere içerlemiş. Şaka bir yana dev şirket, The Rings of Power dizisinin incelemelerinde bir grup insanın kasıtlı olarak bir araya gelerek diziyi kötüleyecek incelemeler yazmasından şüpheleniyor.

Amazon, diziye karşı bir ‘Review Bombing’ uygulandığından şüphelendiklerini ve dolayısıyla dizinin incelemelerini askıya aldıklarını belirtti.

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