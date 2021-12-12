Amazon Prime nedir ve nasıl kullanılır son zamanlarda merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Amazon prime, amazonun sunmuş olduğu birbirinden farklı özel servisler ve yeni içerikleri bünyesinde barındıran üyelik sistemidir. Birçok içeriği ve de servisi barındıran amazon prime kullanıcıları tarafından 30 süreyle ücretsiz olarak denenebilmektedir. Kişilerin amazon prime üyesi olması ücretsiz ve hızlı teslimatında seçeneklere dâhil olduğu televizyon programları ve filmleri içermekte olup ayrıca prime üyelerine sayısız miktarda erişim imkânı ve ayrıcalık sunmuştur. Prime üyelik sonrası kullanıcılar üyeliklerini istedikleri zaman iptal etme hakkına sahiptirler. Üyelik ücreti kullanıcıların devam etmek istemi ardından aylık olarak başlatılacaktır. Ancak iptal sırasında yaşanacak olan herhangi bir aksaklık veya üyelik iptalinin unutulması sonucunda karttan çekimi yapılmış olan para kullanımda prime ayrıcalıklarından faydalanılmadığı sürece kişilerin amazon müşteri temsilcileriyle kuracakları bağlantı sonucunda para iadesi yapılabilmekte ve o aya ait olan ücretin iadesi kartına tekrardan aktarılmaktadır.



Amazon Prime İle Ne Yapılır?

Amazon prime kullanımı amazon.com.tr sitesinden üyelik alarak müşterilerine birçok imkânı sağlamaktadır. Birçok alanda özellikle de moda, kitap, ev ve mutfak ürünleri, elektrik ürünleri, bilgisayar gibi binlerce çeşit ürünün alımında kişilere bedava kargo ve hızlı teslimat imkânı sağlamaktadır. Amazon içerisinde birden çok kendi içeriğini kendisinin oluşturduğu diziler bulundurmaktadır. Kişilere spor belgesellerinin yanında geniş bir film ve dizi yelpazesi sunmuştur. Çeşitli oyunlara ve oyun içeriklerine ulaşmanın yanı sıra Twitch kanallarına her ay ücretsiz abonelik sağlamaktadır. Amazon prime özel avantajları sayesinde popüler olan ve sıklıkla tercih edilen markaların ürünlerine özel indirimler sağlamaktadır. Yıl içerisinde büyük oranda indirim gerçekleştiren ve bu günlere Prime Day denen Amazon prime özel fırsat ve indirimlere erişmektedir.



Amazon Prime Avantajları Nelerdir?

Amazon prime avantajlarının en başında gelen ve kişiler tarafından tercih edilme nedenlerinden en başlıcası ebetteki sınırsız ve ücretsiz olarak ertesi gün teslimat uygun birçok ürünün ek ücret ödenmeksizin alınmasını sağlamaktadır. Ücretsiz ve aynı gün yani akşamına teslimat ise 50 TL üzerinde alınacak her tür üründe geçerlidir. Ancak dikkat edilmesi gerekli olan stokta olmayan ürünler için gün içinde veya akşama kargo seçeneğinin bulunmayacak olmasıdır. Amazon prime kullanıcılarına sunduğu bir başka seçenek ise amazonun kullanıcılarına sağlamış olduğu erken erişim imkanıdır. Erken erişim imkânı sayesinde fırsatlara yaklaşık olarak 30 dakika öncesinde erişim sağlanabilmektedir. Amazon prime, eğlence avantajı ise en çok tercih edilen Prime Gaming ile gerçekleşmektedir. Prime Gaming sayesinde kişiler ücretsiz bir şekilde oyunlara erişim sağlayabilecektir ve bunun yanı sıra dünya üzerinde popüler olan oyunları oyun içindeki loot’lar edinebilmekte ve Twitch üyeliği sohbette kullanılacak çok sayıda emoji, renk ve sohbet rozeti ayrıcalığı tanımaktadır. Yapılan avantajlar kişilerde birçok alanda tek platformla aktiflik olanağı sağlamaktadır.