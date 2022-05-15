Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin L. Pall, “Current Alzheimer Research” dergisinde yazdığı makalede, cep telefonu ve benzeri kablosuz teknoloji ürünlerle alzaymır başlangıcı arasında yeni bir bağlantı bulduğunu açıkladı.

Pall, radyasyona maruz kalmanın beyindeki hücre içi kalsiyum seviyelerinde artışa yol açarak alzaymırı tetikleyebileceğini belirtti.

Radyasyonunun beyindeki kalsiyum seviyesini daha yukarı taşıdığını kaydeden Pall, bunun “oldukça erken yaşta oluşacak alzaymır hastalığı gibi bir kabusa neden olabileceğini” söyledi.