Cannes 2025’te resmi yarışmanın en prestijli ödülü olan Altın Palmiye’yi, uzun yıllar yasaklarla mücadele eden İranlı yönetmen Cafer Penahi’nin yönettiği IT WAS JUST AN ACCIDENT kazandı. Direniş ve adalet temalarının öne çıktığı bu hikaye, sıradan görünen bir kazanın ardındaki politik ve toplumsal anlamları sorguluyor.

Norveçli yönetmen Joachim Trier’in aile bağları ve sanat arasında sıkışmış bir baba-kız ilişkisini merkeze alan, Renate Reinsve, Stellan Skarsgård ve Elle Fanning gibi isimlerin performanslarıyla ses getiren SENTIMENTAL VALUE, Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl iki özgün film arasında paylaştırılan Jüri Ödülü’nü Oliver Laxe’nin post-apokaliptik arayış hikayesi SIRÂT ve Mascha Schilinski’nin birkaç farklı kuşaktan kadınların sesini duyuran çok katmanlı Alman draması SOUND OF FALLING kazandı.

Akinola Davies Jr.’ın, iki küçük oğlundan ayrı yaşayan bir babanın 1993 Nijerya seçim krizi sırasında başkent Lagos’ta geçen yarı otobiyografik hikayesini anlattığı MY FATHER’S SHADOW ise festivalden Altın Kamera Mansiyon Ödülü’yle döndü.