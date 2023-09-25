30’uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni önceki akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda yapıldı. Gülay Afşar ve Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği törende Bülent Ortaçgil ve orkestrası da sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü olması nedeniyle verilen “Sinemanın Yüzü” ödüllerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır aldı. Ayrıca hastalığı nedeniyle tedavisi süren yapımcı Türker İnanoğlu da ‘Emeğe Saygı’ plaketine layık görüldü.

Türkan Şoray ödülünü alırken şunları söyledi: “Bu ödülü, Atatürk ve Cumhuriyet’in kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü.”

Festivalde, “Sanki Her Şey Biraz Felaket’ adlı film En İyi Film seçilirken, geceye sansür karşıtı konuşmalar damga vurdu. Konuşmalarda “Sansür inadı varsa inadına sinema da var” denildi.

30. Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri

En iyi film: “Sanki Her Şey Biraz Felaket”

Sinemanın yüzü ödülü: Kadir İnanır ve Türkan Şoray

Yılmaz Güney ödülü: “Karganın Uykusu”

En iyi yönetmen: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En iyi senaryo: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En iyi kadın oyuncu: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En iyi erkek oyuncu: Ahmet Agğün (Karganın Uykusu)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)

Türkan Şoray Umut veren kadın oyuncu ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

Yılmaz Güney Umut veren erkek oyuncu ödülü: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan en iyi film: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Film-Yön Erden Kıral En İyi yönetmen Ödülü: Alpgiray M. Uğurlu (Açık Kapılar Ardında)

En iyi belgesel: “Rodakis’i Ararken”