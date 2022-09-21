48.’si düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri‘nde, bu yılın ‘Yıldızı Parlayanlar’ı belli oldu. 7. kez sahiplerini bulacak olan Yıldızı Parlayanlar’da bu yıl bir ilk gerçekleşti. Her sene üç başarılı ismin sahip olduğu ödül, bu kez erkekler kategorisinde de ödül verecek. Böylelikle ‘Yıldızı Parlayan’lara bu yıl ilk kez 4 isim sahip olacak.

Sadakatsiz dizisindeki oyunculuk performansıyla kendinden sıkça söz ettiren ve başarısını zirveye taşıyan Tarık Emir Tekin, Yıldızı Parlayanlar’da erkekler kategorisinde ödül alacak isim oldu.

Ödüle layık görülen diğer üç isim de yetenekleri ve başarılı performanslarıyla gelecek vaat eden genç oyuncular oldu.

‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk’ dizisiyle ismini duyduğumuz ve başarılı oyunculuk performansıyla yeni projelerde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında.

Şimdilerde ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinde hayat verdiği karakter ve güzelliğiyle gündemde olan Özgü Kaya, ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülüne layık görülen isimlerden oldu.

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayıp ‘Kardeşlerim’ dizisiyle zirveye ulaşan ve yıldızı parlayıp ödüle layık görülen en genç yetenek de Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.

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