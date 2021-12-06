Ünlü şarkıcı Edis, dün akşam Pantene sponsorluğunda gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödülleri‘inde hem sahne performansı hem de aldığı ödüllerle geceye damga vurdu.

Edis, 47. Altın Kelebek Ödülleri’inde ‘En İyi Erkek Şarkıcı‘ ödülünün sahibi olurken, ‘Martılar‘ isimli şarkısıyla da ‘Yılın Şarkısı‘ ödülünün sahibi oldu.

Ünlü şarkıcı, ödülleri taşımakta zorluk çekti.





Törende sahneye çıkan Edis, son çıkan hit şarkıları ‘Arıyorum‘ ve ‘Martılar‘ı seslendirdi. Edis’in, ‘Martılar’ şarkısına geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen okul bahçesinde şarkıyı söyleyen öğrencilerin sesiyle giriş yapması izleyicileri gülümsetirken, ünlü şarkıcı sahne şovuyla büyük beğeni topladı.