Alperen Duymaz’ın Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu

FOX’ta yayınlanan “Son Yaz” dizisinde Ali Atay ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu Alperen Duymaz, dizinin final yapmasının ardından yeni bir proje için anlaşma yapmıştı. Dijital platformda yayınlanacak olan dizide oynayacağı söylenen Alperen Duymaz’ın başrolü kiminle paylaşacak sorusu akıllara takılmıştı. Gold Film’in dijital platformda yayınlayacağı “Erkek Severse” adlı dizide, Alperen Duymaz’a başrolde eşlik edecek kadın oyuncunun adı belli oldu.

Yakışıklı oyuncunun, e-ticaret sitesinin sahibi olan “Kenan” karakterini canlandıracağı dizide, başrol karakterlerinden biri olan ‘Zeynep’i kimin oynayacağı Duymaz’ın hayranları tarafından merak ediliyordu. BeIN Connect’de yayınlanması planlanan “Erkek Severse” dizisinde, eşinden boşanıp 2 evladıyla hayat mücadelesi veren Zeynep karakterine güzel oyuncu Büşra Develi’nin hayat vereceği söylendi. Dijitalde yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlenirken, senaryosu Aslı Zengin tarafından yazıldı.