Alparslan: Büyük Selçuklu reytingleri yıktı geçti!

TRT 1’in sevilen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dan sonra devam dizisi niteliğinde olan yeni dizi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dün akşam seyircisiyle ilk kez buluştu.

Pazartesi günleri tv ekranlarının adeta yenilmez gücü Yasak Elma‘yı, aldıkları reytinglerle ikinci sıraya geriletti. Reytinglerde sil baştan bir etki yaratan dizinin başrollerini yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve güzel oyuncu Fahriye Evcen‘in paylaştıkları Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi.

Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle tüm kategorilerde (TOTEL,AB,ABC) birinci olarak zirveye hızlı bir giriş yaptı.