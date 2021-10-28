Alp Navruz ve Alina Boz Aynı Projede Bir Araya Geliyor

Genç kuşağın iki başarılı oyuncusu Alp Navruz ve Alina Boz “Elimi Bırakma” dizisinde hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Sevenleri, dizi bittikten sonra ikiliyi tekrar bir arada görmek istediklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından Alp Navruz ve Alina Boz, hayranlarının bu isteklerini yerine getiriyor.

Alp Navruz, eski rol arkadaşı Alina Boz ile bir giyim markasının yeni yüzleri olarak kamera karşısına geçecek, Daha öncesinde Aslı Enver, Hande Erçel ve Aras Bulut İynemli gibi ünlü isimlerle çalışan markanın yeni reklam yüzlerinin Alp Navruz ve Alina Boz olacağı açıklandı. Yayınlanacak olan reklam filmi sevenleri tarafından büyük merakla bekleniyor.