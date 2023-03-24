Doğum günü etkinliğine katılan Alp Navruz, “Setten geldim buraya. Bir uğrayıp çıkacağım. Set de harika gidiyor. Dizinin sonuçlarından da memnunuz. Yazlık bir proje ile anlaşmak üzereyiz. Dijital bir platforma çekeceğiz. Her şey yolunda. Ben çalışmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Yürek Çıkmazı’ dizisindeki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürülen Navruz, “Şu ana kadar birçok aşk haberi çıktı ama böyle bir durum yok. Beni biliyorsunuz zaten eğer olursa asla gizlemeyeceğim” sözleriyle, aşk iddiasını yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda afet bölgesine giden Bestemsu Özdemir ise “Tekrardan gitmeyi planlıyorum. Bu durumlarla ilgili bu günde konuşmayalım bence. Gidip gelince uzunca sadece bu konuyu konuşuruz” dedi.

30 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Serhan Mehmet Durdu hakkında ise “Dediğim gibi bu günler bu konuları konuşmak için müsait zamanlar değil” şeklinde konuştuktan sonra doğum günü kutlamasının yapılacağı mekana girdi.