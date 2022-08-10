Geçtiğimiz aylarda final yapan ‘Ada Masalı’ adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan‘ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Navruz, “Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz” açıklamasını yapmıştı.

Kıskançlık iddiası

Mutlu birlikteliklerini doludizgin yaşamaya devam eden çift, kıskançlık iddiası ile gündeme geldi. Ünlü çiftin aralarında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı iddia edildi. Sevgilisinin, Ekin Koç ile rol aldığı dizisinin setine giden Navruz’un, senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söyleniyor. Set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olduğunu gören Ayça Ayşin Turan’ın ise sevgilisi Alp Navurz’a sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğu konuşuluyor.

Alp Navruz iddialara böyle cevap verdi

Bu iddiaların ardından Alp Navruz’dan cevap gecikmedi. Navruz, Turan’la çekilmiş oldukları pozunu “Ayça Hanım da krize girdi” notuyla yayınladı. Alp Navruz’un bu paylaşımı çıkan iddiaları yalanladı.

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