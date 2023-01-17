Ada Masalı dizisinde tanışıp sevgili olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerine son verme kararı almışlardı. Yürek Çıkmazı dizisinin başrolü Alp Navruz’un, Ateş Kuşları dizisiyle ekranlara dönen İlayda Alişan’la yakınlaştığı iddia edilmişti. İddialar hakkında yorum yapmayan ikili, daha sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz akşam 33 yaşını kutlayan Alp Navruz, doğum günü kutlamasından önce basın muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Geceye katılan isimlerin arasında daha önce isimleri aşk iddialarına karışan Hazal Subaşı ve İlayda Alişan’ın olması da dikkat çekti.

33 yaşını kutlayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada “Bu tarz haberlerin yazılmasını doğal buluyorum. Muhtemelen yalnız olduğum için yazılıyor. Hayatımda, aklımda, kalbimde hiç kimse yok. Yalnızlık çok iyi geldi.” ifadelerini kullandı.

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