‘Büyük 5’li’ olarak bilinen grubun üyelerinden biri olan Alman süpermodel Tatjana Patitz, yakalandığı meme kanseri yüzünden yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Anna Wintour, Patitz için “Çağdaşlarından daha az görünür biriydi. Daha gizemli, daha olgun, daha ulaşılmaz bir duruşu, bunun da kendine özgü bir çekiciliği vardı” ifadelerini kullandı.

Peter Lindbergh Vakfı’nın yayınladığı taziye mesajında ise ünlü model için “Eksikliği çok aranacak” denildi.

19 yaşındaki bir oğlu olan Tatjana Patitz’in son olarak 2019 yılında Milano Moda Haftası’nda podyumda yürüdüğü öğrenildi.