Korunaklı bir fanusun içinde, içten fethedici bir sadelikte. Gözlemliyor, hissediyor ve atağa geçiyor. Endişesiz bir çabanın sağladığı dinginlikle güçlü bir duruş sergiliyor. Devrim Özkan, ulaştığı her haz duygusunda kendini yenilemeyi başarıyor

+ Düşündüğümüz, inandığımız, savunduğumuz her bir eylem kelebek etkisi yaratarak yaşamımıza yön veriyor. Sen nasıl şekillendiriyorsun eylemlerini, nasıl tanımlarsın içinde bulunduğun dönemi?

Ben çok hayal kuran biriyim. Hayal kurmak beni diri tutuyor. Kendimi bildim bileli kendimi bir yerlerde hayal edip bunlar için çok çabalıyorum, çok şanslıyım ki sonra da gerçekleştiriyorum hayallerimi. İstediğim şeyler için gerekenleri yapıp gerisini evrene bırakıyorum. Bana ne gelirse onu kabul ediyorum, nedenini ve sonucunu anlamaya çalışıyorum… Şu anda da yine kurduğum hayalleri gerçekleştirdiğim, üzerine yeni hayaller eklediğim bir dönemdeyim.

+ Yaşam periyotunu düşündüğümüzde çocukluk yıllarımız çok özel bir alana sahip. Sen o yılları düşündüğünde nasıl hissediyorsun, zihnimizde canlandırabilmemiz için biraz betimler misin?

Güvenli. Çocukluğumu düşününce aklıma ilk güven duygusu geliyor. Çocukluğumu Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdim. Bütün komşuların birbirini tanıyıp sohbet ettiği, sıcak sofraların kurulduğu, özellikle yaz aylarında geceleri saat 1’e kadar dışarıda çocukların şen şakrak top oynadığı sokaklarda büyüdüm. Sokakların eğlencesi, evde annemin hazırladığı akşam yemekleri, kız arkadaş grubum ile her hafta sonu için hazırladığım dans gösterileri, kavgalar, zorluklar.. Ama bunların hepsi bir bütünken o hissettiğim güven duygusu: Art niyetsiz ve eğlenceli.

+ Çocuk büyütmek sanırım dünyadaki en kutsal olaylardan biri. Bu düşünce aklına geldiğinde sen ne hissediyorsun?

Ben de kutsal olduğunu düşünüyorum, çünkü insan aynalama ile büyür. Ve çocuğun büyüme evresinde iken etrafındaki figürlerin çocuk için sabit bir psikolojide kalıp, bütün olguları en doğru şekilde aktarabilmesi çok zor. Müthiş bir fedakarlık. Çocuk gelecektir. Bahçeyi sulamak da bizim elimiz de, kurutmak da. Ben de inşallah bir gün bu duyguyu çok tatmak istiyorum. Saf sevgi olduğunu düşünüyorum. Daha önce tatmadığım bu duyguyu bu yıl ilk defa oyunculuk deneyimiyle tecrübe edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor.

Devrim Özkan’ın kapağında yer aldığı ALL Ekim 2023 sayısı şimdi dijital mecralarda, yarın bayilerde.