Alkazar Sineması yeniden kapılarını açtı

Beyoğlu’nun sembollerinden birisi olan tarihi Alkazar Sineması 5 yıl sonra yeniden açıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Alkazar Sineması, 5 yıldır restorasyondaydı. Alkazar Sineması’nın açılışı dün özel konukların katılımıyla yapıldı. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Ahsen Eroğlu, Müge Boz ve daha birçok ünlünün katıldığı açılışta, Refik Anadol’un özel eseri de sergilendi. Tarihi sinemanın açılışında ünlü sanatçı Refik Anadol’un yapay zeka algoritmalarıyla 150 Türk Sinema filminden oluşturulan “Alkazar Rüyası” adlı eseri sergilendi.

Alkazar Sineması’nın açılışından kareler:

Önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak olan Alkazar Sineması’nda, Refik Anadol’a ait “Alkazar Rüyası” projesi de 20 Kasım’dan itibaren ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.