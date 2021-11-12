Alişan’dan samimi itiraflar

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı Covid-19 yüzünden kaybeden Alişan, 4 ay sonra konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Alişan, yaşadığı acı kaybın ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok şaşırdıklarını ve ağladıklarını itiraf etti.

“Yapacak bir şey yoktu”

Annesiyle ilgili de konuşan Alişan, “Psikolojik yardım aldınız mı?” sorusunu, “Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu” sözleriyle cevaplayarak kendisinin de bu süreçte bir kaç kere psikolojik destek gördüğünü açıkladı.

“Yanlış anlaşılır diye…”

Kardeşinin acısını yaşamaya devam eden Alişan, gülmekten hala çekindiğini ifade ederek, ““Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım” dedi.

Yeni single çalışması “Tükeneceğiz” ile ilgili de konuşan Alişan, ilk defa Sezen Aksu’nun bir eserini seslendirdiğini ve usta sanatçı Aksu’nun da şarkının Alişan tarafından seslendirilen halini beğendiğini ifade etti.